Im Mai oder Juni 2022 soll die Fahrbahndecke der Winterbacher Ortsdurchfahrt erneuert werden.

Der Landesbetrieb Mobilität hat Bürgermeister Andreas Weizel mitgeteilt, dass mit einem Baubeginn des Teilstücks im Ortsteil Winterbach im Mai oder Juni 2022 gerechnet werden könne. Das gab Weizel in der Ratssitzung am Mittwoch bekannt. Gleichzeitig werden die Verbandsgemeindewerke die Wasserleitung erneuern und – wo notwendig – Hausanschlüsse austauschen. Ein Vollausbau, wie es das Ratsmitglied Steffen Süs anregte, sei aus Kostengründen nicht vorgesehen, so Weizel. Das heißt: Die Straße bekommt nur eine neue Asphaltdecke. Bei einem Vollausbau würde auch der Unterbau der Straße erneuert. Die Ortsdurchfahrt von Niederhausen wurde 2008 erneuert.