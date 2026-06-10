An zehn Sonntagen gibt es im Saarbrücker Schlossgarten Kultur live zu erleben. Zur Reihe „Sonntags ans Schloss“ reisen Besucher selbst aus 100 Kilometer Entfernung an.

Seit 1989 gibt es die Sommerreihe „Sonntags ans Schloss“, die von Juni bis August – nur unterbrochen vom Saarbrücker Altstadtfest am 5. Juli - an zehn Sonntagen eine Matinee, eine Soirée und dazwischen eine Kulturveranstaltung für Kinder im Garten des Saarbrücker Schlosses anbietet – und das alles bei freiem Eintritt. Auftakt ist am 21. Juni.

Über 30 000 Besucher sind es Jahr für Jahr, die zu den Veranstaltungen strömen – die Tendenz ist steigend. Und das trotz des Wetter-Risikos, da es zu den Aufführungen im Garten keine überdachte Alternative gibt. Aber auch das gehört zum Konzept von „Sonntags ans Schloss“ – hier ist alles umsonst und draußen. Mit einer Ausnahme: Die Kinderveranstaltungen finden bei Regen im Schlosskeller statt.

„Die Reihe ,Sonntags ans Schloss' ist ein Beispiel für lebendige Kultur in Saarbrücken und ist heute aus dem Kulturkalender unserer Region nicht mehr wegzudenken“, sagt Carolin Lehberger, Direktorin des veranstaltenden Regionalverbandes Saarbrücken. Die Veranstaltungsreihe verbinde Bewährtes mit neuen künstlerischen Akzenten und mache, so Lehberger weiter, das Saarbrücker Bürgerschloss einmal mehr zu einem kulturellen Ausflugsort der Region.

Gitarren-Blues ist das Metier von Dom Martin, der am 12. Juli mit seiner Band im Saarbrücker Schlossgarten Station macht. Foto: Allison Morgan

Aus über 100 Kilometer Entfernung reisen Besucher an. So sind sonntags Autos mit Nummernschildern wie KL, ZW, PS und selbst TR, LD, KA oder LU keine Seltenheit auf den Parkplätzen rund um das Schloss. Denn geboten wird ein Musikprogramm zwischen Blues, Rock, Crossover und alternativen Spielereien, das es so nur noch in wenigen Clubs in Frankfurt, Hamburg, Berlin oder München gibt.

„Qualität, Innovation und Internationalität stehen im Vordergrund“, beschreibt Claude Adam-Brettar das Erfolgsrezept von „Sonntags ans Schloss“, für dessen Programm er von Anfang an verantwortlich zeichnet. Und so wie man ein siegreiches Team nicht austauschen soll, hält Adam-Brettar an der Aufteilung in Matinee, Soirée und Kinderprogramm fest. Die Kriterien nach denen er die Künstler auswählt sind "Internationalität, Professionalität, eigener Stil, Eigenkompositionen beziehungsweise eigene Arrangements und ein hoher Entertainmentfaktor. Wir wollen keine reinen Coverbands. Und bezahlbar muss das Ganze natürlich auch sein."

Die Matineen morgens ab 11 Uhr stehen auch 2026 ganz im Zeichen der unterschiedlichsten Facetten des Blues. Aus diesem Genre gibt es neue Musiker und Bands zu entdecken wie Sean Athens, der modernen Blues-Rock im Repertoire hat, das Susan Santos Trio mit seinem Gitarren-Blues-Rock, die Französin Véronique Gayot oder die Schweizerin Estelle Benedetti, deren Blues-Rock sehr soulgetränkt ist.

Natasa Rikanovic gehört als Peppi Hampel mit ihrem clownesken Walkact für Kinder ab drei zu den Stammgästen am Schloss Foto: Fink

Um 15 Uhr ist dann Kultur für Kids angesagt, ein Programm mit Theater, Zauberei und Clownerien und Stammgästen wie Eddi Zauberfinger, das Theater Rootslöffel oder die Clownin Natasa Rikanovic.

Die Soiréen ab 18 Uhr bieten auch dieses Jahr einige Überraschungen. Neben Vertretern von Rockabilly, Singer/Songwriter, Pop, Americana und Crossover werden die Zucchini Sistaz aus Münster mit einem Mix aus Swing, Jazz, Chanson und Couplets für außergewöhnliche Klänge sorgen.

Und als wäre all das nicht genug, spukt als vierte sonntägliche Veranstaltung parallel zu den Matineen ab 11 Uhr auch noch das Schlossgespenst in dem Gemäuer und führt die kleinen Besucher quer durch das Schloss. Auch dazu ist der Eintritt frei.

Matinee (11 Uhr)

21. Juni: Mark Slate & Rotosphere, Souliger Blues-Rock

28. Juni: Véronique Gayot, Blues-Rock

12. Juli: Dom Martin & Band, Gitarren-Blues

19. Juli: Estelle Benedetti & Band, Souliger Blues-Rock

26. Juli: Susan Santos Trio, Blues-Rock und Americana

2. August: Bad Temper Joe & Band, Mississippi Delta-Blues

9. August: Sean Athens Band, Modern Blues-Rock

16. August: Jimmy Reiter Band plus Horns, Blues & Rhythm`n`Blues

23. August: Blue Deal, Blues-Rock

30. August: B.B. & The Blues Shacks, Roots-Blues



Kinder (15 Uhr)

21. Juni: Willi, Improvisationstheater (ab 3)

28. Juni: Maxim Maurice, Kinderzaubershow (ab 4)

12. Juli: Theater Kreuz & Quer, Clowneskes Märchen (ab 4)

19. Juli: Nastasa Rikanovic, Clownesker Walkact (ab 3)

26. Juli: Zauberzirkus Kikifax, Mitmach-Zaubertheater (ab 3)

2. August: Kalibo, Die Zaubersocke (ab 4)

9. August: Theater Rotes Zebra, Clowneske Märchen

16. August: Marion Ritz-Valentin, Mitmach-Musical (ab 3)

23. August: Theater Rootslöffel, Musik-Weltraumabenteuer (ab 4)

30. August: Eddi Zauberfínger , Mitmach-Musical (ab 3)

Soiree (18 Uhr)

21. Juni: Marion & Sobo Band, New Jazz Gypsy & Nouvelle Chanson

28. Juni: Sameday, Acoustic Pop

12. Juli: Molly’s Peck, Blue-Eyed Soul

19. Juli: Zucchini Sistaz, Akustischer Retro-Pop

26. Juli: Natla Todua Trio, Singer-Songwriter, Blues & Soul

2. August: The Swamp Shakers, Rockabilly

9. August: Me & Ms Jacobs, Electric-Soul

16. August: Moritz Krult & Band, Soul-Pop

23. August: Stone Water, Southern Rock, Americana

30. August: The Strangers, Indie-Singer/Songwriter, Folk-Rock