Jede Menge Oldtimer und offene Läden: Diese Kombination hat am Sonntag massenweise Besucher in die Innenstadt von Zweibrücken gezogen. Das Wetter tat sein Übriges – und die Organisatoren waren von dem Ansturm begeistert.

Über einen rundum gelungenen verkaufsoffenen Sonntag kombiniert mit dem achten Zweibrücker Oldtimertreffen freuten sich am Sonntag Handel, Besucher und Oldtimerfans sowie -besitzer gleichermaßen. Bei Kaiserwetter trafen 150 angemeldete und etliche weitere Inhaber historischer Karossen, die sich bewusst nicht angekündigt hatten, zunächst auf dem Hallplatz ein. Später präsentierten sie dann ihre Fahrzeuge auf dem Schlossplatz.

Zweiräder, Personenkraftwagen, Campingbusse, Geländewagen, französische, italienische, deutsche und amerikanische Wagen, die mindestens 30 Jahre alt sind – viele davon aber deutlich älter –, ließen die Herzen der Auto-Fans höher schlagen. Es wurde gefachsimpelt, und Rosenkönigin Dilara I. vergab gegen 15 Uhr Preise, unter anderem für das schönste Fahrzeug und die weiteste Anreise.

„Es ist ein Geschenk, dass es heute nicht regnet“

Zudem hatten viele städtische Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Sandra Cleemann, Vorsitzende von Gemeinsamhandel Zweibrücken, war restlos begeistert von Wetter und Kundenansturm in der Innenstadt. „Ich freue mich, das ist ganz toll“, sagte sie auf Nachfrage. Überwältigt war auch Citymanagerin Petra Stricker. „Es ist ein Geschenk für alle Beteiligten, dass es heute nicht regnet“, freute sie sich über die idealen Bedingungen. Schließlich waren in der Vergangenheit verkaufsoffene Sonntage in Zweibrücken oft nicht gerade vom Wetter begünstigt und der Regen quasi schon programmiert.

„So viele Besucher hätte ich nicht erwartet. Mit dem achten Mal hat sich das Zweibrücker Oldtimertreffen jetzt offensichtlich etabliert“, sagte Petra Stricker mit Blick auf die vielen Menschen, die am Nachmittag auf dem Schlossplatz zwischen den alten, teilweise gefühlt antiken Autos herumschlenderten. Neu war dieses Mal ein Rahmenprogramm auf dem Alexanderplatz. Dort spielten von 13 bis 16 Uhr Lotti & Jake Oldies und Countrymusik. Um die Mittagszeit startete zudem ein Schrauber-Flohmarkt in der Innenstadt, bei dem Fahrzeug- und Ersatzteile getauscht sowie ver- und gekauft werden konnten.

Überschlagsimulator und Oldtimer-Experte

Erstmals dabei war außerdem der Überschlagsimulator der Arbeiter-Samariter-Jugend auf dem Hallplatz, der es Mutigen ermöglichte, einen Überschlag realitätsgetreu zu erleben und anschließend unter Anleitung selbstständig und sicher aus dem Fahrzeug auszusteigen. Dies gelang den meisten Oldtimerfahrern auch ohne Überschlag und Simulation – nur in wenigen Fällen, bei ganz tiefen und engen Fahrzeugen, war Hilfe beim Ein- oder Aussteigen nötig.

Wie in den Vorjahren trug Oldtimer-Experte Michael Maisch mit seinem Fachwissen dazu bei, dass die Besucher genau wussten, welchen Wagen sie vor sich hatten.