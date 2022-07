Von Andrea Daum

Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken schließt mit zwei Neuverpflichtungen seine Kaderplanung für die kommende Runde ab: Patryk Folusny und Damian Zajac heißen die Neuzugänge. Beide sind Torhüter, beide stammen aus Polen und haben bereits gemeinsam der Tor der polnischen Jugendnationalmannschaft gehütet.

Patryk Folusny ist 26 Jahre alt, sein Gespannpartner Damian Zajac 25 Jahre. Folusny kommt vom Aufsteiger in die Erste polnische Liga, Ostrow Wielkopolski. Von 2016 bis 2018 hatte er bereits in Deutschland, beim Zweitligisten HSC Coburg gespielt, war dann wieder in seine polnische Heimat zurückgekehrt. Folusny, der kaufmännischer Angestellter ist, spricht – auch berufsbedingt – sehr gut deutsch. Der 1,95 große Torhüter kann damit nicht nur seinem neuen Team sportlich weiterhelfen, sondern auch seinem Landsmann Damian Zajac, der derzeit seine Deutsch-Kenntnisse aus der Schule aufpoliert, auch das Ankommen in Zweibrücken erleichtern.

Zajac, der 1,98 Meter groß ist, spielte zuletzt für Gwardia Opole in der ersten polnischen Liga. Die Torhüterposition war aus verschiedenen Gründen in der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit eine Achillesferse im Spiel des Team von Trainer Stefan Bullacher. Mit der Doppelverpflichtung hoffen die Zweibrücker diese Baustelle geschlossen zu haben.