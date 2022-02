Am Donnerstagmorgen wurde eine neunjährige Schülerin in der Contwiger Hauptstraße von einem Auto angefahren. Wegen einer Baustelle ist die Straße derzeit nur einspurig befahrbar. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr für Fahrzeuge und Fußgänger. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 64-jährige Autofahrerin die Rotschaltung der Fahrzeugampel und fuhr in den Baustellenbereich. Dabei kollidierte sie mit der Schülerin, die nach Erkenntnissen der Polizei bei grüner Fußgängerampel die Straße überqueren wollte. Das Kind wurde an der rechten Hüfte getroffen und stürzte zu Boden, wurde glücklicherweise aber nicht überrollt. Es zog sich zumindest eine Hüftprellung zu und musste zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein zweites, sechsjähriges Kind, das zusammen mit dem neunjährigen Mädchen die Fahrbahn überquerte, wurde nicht angefahren. Die Polizei prüft, ob der Fahrerin womöglich durch einen haltenden Bus der Blick auf die Ampel versperrt wurde. Gegen die 64-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung infolge einer Rotlichtmissachtung eingeleitet.