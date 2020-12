Nach den Zweibrücker Stadtmeisterschaften im Hallenfußball am 8/9. Januar 2021 fällt auch der Budenzauber der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land aus. Wie Büroleiter Karl-Heinz Brügel mitteilte, werden sowohl das Neujahrsturnier der Aktiven am Samstag, 9. Januar, in der Halle der IGS Contwig als auch die Turniere der E- und- F-Jugend-Teams tags darauf nicht gespielt. „Es ist uns einfach zu gefährlich in der Corona-Pandemie, die Infektionsgefahr ist zu groß“, erklärt Brügel diesen Schritt. Vorjahressieger SV Battweiler kann damit bei der 28. Auflage des Turniers seinen Titel nicht verteidigen, Rekordgewinner SV Großsteinhausen (sieben Siege) seiner Bilanz vorerst keinen weiteren Erfolg hinzufügen.