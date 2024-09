Installateur und Heizungsbauer Robert Bastron hat im Mailänder Ring 9 auf dem Flughafengelände das Unternehmen Bastron Gebäudetechnik gegründet. Der Inhaber hat sich damit einen Traum erfüllt.

Der gelernte Anlagenmechanikermeister hat in einem Zweibrücker Heizungs- und Installateurbetrieb seine Ausbildung absolviert, dort gearbeitet und auch seinen Meister im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk gemacht. Der 27 Jahre alte Bastron ist verheiratet und Vater eines Kindes.

Die im August gegründete Bastron Gebäudetechnik ist derzeit noch ein Ein-Mann-Betrieb. Doch der 27-Jährige möchte in Zukunft nicht nur weitere Arbeitsplätze schaffen, sondern auch Lehrlinge ausbilden. Die neue Firma hat sich Badsanierungen in Alt- und Neubauten sowie die Wartung und Reparatur im Heizungs- und Sanitärbereich als Schwerpunkte gesetzt. Privatpersonen zählen nach seinen Angaben genauso zu seiner Kundschaft wie Geschäftskunden, beispielsweise Hausverwaltungen. „Ich sorge dafür, dass die Heizung effizient ist und das Bad nach Kundenwunsch gestaltet wird. Durch die Selbstständigkeit kann ich eigene Ideen umsetzen und Projekte eigenverantwortlich gestalten“, erzählt Robert Bastron von seiner Arbeit. In seiner Freizeit stehen Joggen und Fahrradfahren auf der Liste des Zweibrückers. Bastron Gebäudetechnik ist erreichbar unter Telefon 0171 6168815.