Seit Montag hat in der Fruchtmarktstraße 39 (ehemals Wässa & Schuster) der Teppich-, Möbel- und Gardinenladen Hendi geöffnet. Betreiber sind Hassan Hendi und seine Frau Dima Makhmalji. Beide stammen aus Syrien, seit sieben Jahren sind sie in Deutschland. Zuvor betrieben sie in Sachsen ein Geschäft für arabische Lebensmittel. Seit drei Monaten in Zweibrücken, bieten die Eheleute in ihrem Geschäft Sofas und Sitzmöbel, Betten, Decken, Spiegel, Samoware, Trinkservices und Teppiche an. „Wir arbeiten daran, noch mehr Waren aus der Türkei zu bekommen, um den Laden zu füllen“, sagte Hassan Hendi am Mittwoch. So werden bald auch Tische und Stühle ins Sortiment aufgenommen. Die Eltern von drei Kindern arbeiten Vollzeit in ihrem Laden, der über mehr als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügt.