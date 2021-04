Nur 16 Besucher, darunter Pfarrer Matthias Strickler und die neue Bürgermeisterin Nadine Brinette, verfolgten am Sonntagmorgen den ersten Gottesdienst des neuen Contwiger Pfarrers Axel Schmitt in der evangelischen Kirche Stambach. Der Homburger übernimmt die vakante Pfarrstelle in Contwig und Stambach zusammen mit dem Niederauerbacher Matthias Strickler – allerdings nur vorübergehend, bis ein fester Nachfolger für Pfarrerin Silke Gundacker gefunden ist, die im Sommer 2020 nach Rieschweiler wechselte. Wann das sein wird, lässt sich nicht sagen. Im Gottesdienst erinnerte sich der Familienvater unter anderem an eine Reise mit seiner Frau nach Israel, wo er im See Genezareth badete. Nach dem Gottesdienst in Stambach stellte sich Axel Schmitt auch in Contwig vor.