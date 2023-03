„Beef Club Foodtruck“ heißt der Verkaufswagen, mit dem Diego Feix aus Bexbach und seine Frau Heidi seit vergangener Woche am Eishallenkreisel stehen. Zuvor waren beide mit anderen Foodtrucks nur bei Veranstaltungen an der Mosel. Weil jetzt der Platz auf dem Flugplatzgelände frei wurde, will das Ehepaar das ganze Jahr über hier Burger, Fritten, Salate, Pulled Pork, Brat- und Currywurst verkaufen. „Zusätzlich gibt es wöchentlich wechselndes Stammessen“, so Diego Feix. Die Zutaten kämen frisch vom Metzger und Bäcker, die Soßen mache er selbst. Bereits nach einer Woche habe man Stammkunden, unter anderem Mitarbeiter umliegender Firmen. Geöffnet ist der Imbiss montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr.