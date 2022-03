Cecil Damenmoden hat am Mittwoch in der Hauptstraße 19, direkt neben Eiscafé Cantonati, eine neue Boutique eröffnet. Auf 120 Quadratmetern Ladenfläche verkauft Filialleiterin Anne Breda-Fasske zusammen mit vier Mitarbeiterinnen ausschließlich Damenmode. „Sportiv, casual und preisgünstig“, sagt sie zum Sortiment. Alle vier Wochen bekomme man eine neue Kollektion, und schon jetzt hängt bunte Sommerware an den Kleiderbügeln. Zudem biete man eine große Auswahl an Jeans an. Die Marke Cecil wurde 1989 gegründet. Es gibt über 3800 Verkaufsflächen in ganz Europa, die nächste im Globus Einöd. In Zweibrücken war Cecil bislang nicht vertreten.