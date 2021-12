Die Fechter der VT Zweibrücken waren im Jahr 2021 schwer gebeutelt: Fast alle großen Turniere waren ausgefallen. Nach den Gaumeisterschaften konnte die Truppe um Trainer und Abteilungsleiter Volker Petri am Sonntag aber wenigstens ihr hauseigenes Weihnachtsturnier – ganz corona-konform – über die Bühne bringen.

In der Sporthalle an der Festhalle kreuzte der VTZ-Nachwuchs in drei Leistungsgruppen die Klingen. In der Mini-Gruppe kämpften die U9 bis U11 und jünger in einer gemischten „Jeder gegen-jeden“-Runde. Im Alter ab sechs Jahren setzte sich mit der kindergerechten Stoßwaffe im entscheidenden Gefecht um den Wanderpokal Emma Rossbach gegen Vorjahressiegerin Mia Paul (Silber) mit einem Sieg mehr durch. Bei den gleichaltrigen Jungs siegte Luca Zunino vor Aaron Strickler und Cem Schneider.

Viel Anstrengung kostete der Wettbewerb im Damen-und Herren-Florett der U13, U15 und U17 „Marathon-Modus Jeder gegen Jeden“ mit getrennter Wertung. Vor 30 Jahren hatte Markus Euskirchen der mittlerweile in Berlin lebt, erstmals das gestiftete Petri-Schwert eingeheimst. Nun überreichte Abteilungsleiter Volker Petri seinem Neffen Jannis Euskirchen in der Klasse U13 den Wanderpreis, der sich riesig darüber freute.

Weitere Sieger