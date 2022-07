In diesen Tagen ist Nadine Brinette schon öfter gefragt worden, ob sie denn schon in Urlaub war. Denn sonnengebräunt schaut sie auf einen Cappuccino in der Sommerredaktion vorbei. „Die Bräune kommt, weil ich im Ort so viel auf Baustellen unterwegs bin“, erzählt die Contwiger Bürgermeisterin. Gerade hat sie die Bauarbeiten in der Hohlbach- und Felsackerstraße in Augenschein genommen. „Unser Haupt-Sorgenkind, die Bahnhofstraße, durfte ich ja vor allem in Herbst und Winter ,genießen’ – zuletzt gab es aber auch noch Sonnenschein, bis alles fertig war.“

Sonnig ist es auch am Wochenende auf dem Contwiger Dorffest zugegangen. „Das war eine zweitägige Dauerparty, fast ohne Unterbrechung“, stellt Brinette fest, „dass die Leute jetzt wieder feiern wollen“. Die Vereine hätten allein am Samstag schon so viel eingenommen wie zuletzt 2018 an beiden Festtagen.

Urlaub machen die Brinettes auch noch: „Wir fahren nach Spanien, in den Raum Marbella. Dort wollen wir uns ein paar Geheimtipps anschauen, die uns die Spanier gegeben haben, die im Moment bei uns in Contwig sind.“ Nadine Brinette spricht von den spanischen Monteuren, die im Auftrag der Firma UGG (Unsere Grüne Glasfaser) derzeit in Contwig Strippen fürs schnelle Internet verlegen. „Zwischendurch konnte ich sogar schon ein bisschen Sprachunterricht nehmen“, lacht die Bürgermeisterin: „Ich hoffe, dass mein Wortschatz bald ausreicht, um auch in Spanien eine Tasse Cappuccino zu bestellen.“