In der Nacht zum Sonntag fuhr ein 23-jährige Autofahrer auf der L 471 von Zweibrücken in Fahrtrichtung Contwig an der Kreuzung zu K5 über die rote Ampel. Nachdem er etwa drei bis vier Sekunden an der roten Ampel wartete, fuhr er plötzlich in Richtung Contwig weiter, so ei Polizei. Gegen den Fahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.