Der TuS Dansenberg hat den SV 64 Zweibrücken darüber informiert, dass es nach der Drittliga-Partie zwischen den beiden Vereinen am vergangenen Samstag einen positiven Corona-Fall bei dem Team aus Kaiserslautern gibt. Bei den Zweibrückern gab es nach den Testungen, die daraufhin vorgenommen wurden, einen Verdachtsfall, „der sich bisher noch nicht bestätigt hat“, sagt SV-Trainer Stefan Bullacher dazu.

Am kommenden Wochenende ist das Zweibrücker Team in der Dritten Liga spielfrei. Da die Gesundheit aber vorgeht, „haben wir, um nichts zu riskieren, am Montag das Training abgesagt“, erläutert der SV-Coach weiter. Die weitere Entwicklung mit dem Ergebnis des ausstehenden PCR-Tests müsse jetzt abgewartet werden, so Bullacher.