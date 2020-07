In der Nacht zum Mittwoch gegen 2.30 Uhr bemerkten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Landauer Straße in Contwig, dass ihre Mülltonnen in der Hofeinfahrt brannten. Intuitiv wurden sie gleich selbst tätig und löschten den Brand mit einem Gartenschlauch, sodass die Feuerwehr gar nicht alarmiert werden musste. Da aber das Auto der Betroffenen in der Nähe der Mülltonnen geparkt war, entstand durch die große Hitzeeinwirkung an dem Wagen ein Schaden von mindestens 4000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch die Mülltonnen können jetzt in den Müll, sie sind durch das Feuer komplett zerstört worden. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Bewohner hatten die Polizei erst am Morgen informiert und Anzeige erstattet. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332/9760.