Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wenn es keinen Stromausfall gibt, werden wir alles für ein gutes Spiel in die Waagschale werfen.“ Dies verspricht Kai Schumann, Trainer des Handball-Oberligisten VTZ Saarpfalz, lachend vor dem Derby am Freitag gegen den TV Homburg ( 20 Uhr, Westpfalzhalle) und erinnert damit an die vorige Saison: Da fiel das saarpfälzische Oberliga-Derby einem großen Stromausfall in Zweibrücken zum Opfer.

Es wäre damals das Saisonauftaktspiel gewesen. Weil die Runde gleich darauf bedingt durch Corona wieder abgepfiffen wurde, bestritten beide Mannschaften in der Saison 2020/21 kein einziges