Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses am Sonntag, 27. Juni, in Saarbrücken-Dudweiler sitzt jetzt ein Hausbewohner als mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Saarbrücken hat Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Die Feuerwehr hatte einen Bewohner aus dem Haus in der Albertstraße retten müssen. Der Mann kam mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Brandstifter, ein Nachbar im gleichen Gebäude, wurde noch am Sonntagabend festgenommen. Laut Polizei hatte eine Wohnung im Obergeschoss des Hauses gebrannt, das als Obdachlosenunterkunft dient. Fünf Wohnungen sind vorerst unbewohnbar; der Sachschaden wird mit etwa 50 000 Euro angegeben. Am Montag hätten Brandermittler festgestellt, dass das Feuer am Sonntagmorgen vorsätzlich gelegt worden ist.