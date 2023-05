Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derzeit werd in unsrer Stadt an jedem Eck die Strooß uffgeriss, gewuhlt, gebaggert un geschaufelt, was es Zeich halt. Un jetzat muss ah unser Rosegaade dran glaawe: De Totempahl ganz hinne im Eck is seit drei Woche in e Gerischd ingesporr worr.