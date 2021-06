Der Totempfahl im Rosengarten wird saniert. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Zweibrücken und der kanadischen Stadt Barrie im nächsten Jahr.

Der Totempfahl war nach dem Abzug der kanadischen Luftwaffe aus Zweibrücken 1969 ein Abschiedsgeschenk an die Stadt, und er steht mittlerweile im Rosengarten.

Der untere Teil des Pfahls ist laut Stephanie Neumüller, Mitarbeiterin des Kultur- und Verkehrsamts in Zweibrücken, noch gut in Schuss, der obere Teil und der Kopf müssen jedoch restauriert werden. Der Grund: die vielen Spechtlöcher.

Die Restauration erfolgt in Zusammenarbeit zwischen Zweibrücken und Barrie und ist laut Neumüller mit dem kanadischen Team und einem Restaurator in Zweibrücken abgesprochen. Die genauen Kosten stehen noch nicht fest, sie sollen aber von der Stadt, aber auch von Spenden von Privatpersonen aus Kanada übernommen werden. Die Restauration wird laut Neumüller bereits in einigen Tagen beginnen. Das Gerüst rund um den Pfahl ist bereits aufgestellt.