Am Samstag gegen 16.15 Uhr kam es auf der A 8 an der Anschlussstelle Contwig zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 59-jähriger Autofahrer, der auf die Steinhauser Straße in Richtung Outlet abbiegen wollte, übersah einen 28-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer stürzte und klagte über Schmerzen in Hüfte und Arm. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 10 000 Euro, so die Polizei.