Schwer verletzt wurden ein Mopedfahrer und seine Sozia bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Contwiger Bahnhofstraße. Wie die Polizei berichtet, ist das Leichtkraftrad gegen 17.30 Uhr gegen den Zaun des Gemeindebauhofs geprallt. Der Mann und die Frau wurden durch die Wucht des Aufpralls über den Zaun auf dahinter gelagerte Paletten geschleudert. Später habe der Leichtkraftradfahrer ausgesagt, dass sich sein Lenker verkantet habe. Er habe das Moped deshalb nicht mehr steuern können. Die beiden Schwerverletzten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332 9760 zu melden.