Exakt vor zehn Jahren, am 16. September 2014, startete der Streaminganbieter Netflix in Deutschland. Seitdem hat das Digitalfernsehen die Sehgewohnheiten der Menschen stark verändert. Heute kann man jederzeit und an nahezu jedem Ort Medieninhalte auf Mobiltelefon und Tablet abrufen. Schauen die Zweibrücker überhaupt noch lineares Fernsehen?

Carmen Watson verfolgt stets Anfang des Jahres Serien auf dem linearen Fernsehkanal. „Das ist Tradition, dass ich immer Germany’s Next Topmodel