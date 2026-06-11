Die Bottenbacherin Monika Bozem ist als Malerin bekannt. Am 23. Juni kann man sie als Vorleserin und als Grafikerin erleben.

Monika Bozem liest am 23. Juni, 15 bis 17 Uhr, Gedichte von Ingrid van Biesen und zeigt die Grafiken, die sie dazu angefertigt hat in Homburg, Pro Seniore Reseidenz Hohenburg, Gerberstraße 18. Monika Bozem traf die Neunkircher Lyrikerin Ingrid van Biesen bei einer Dichterlesung in Zweibrücken. Bei einem anschließenden Atelierbesuch zeigte sich schnell, dass beide auf ihre sehr reduzierte Darstellungsart die gleichen Gedanken, Erfahrungen und Wertungen zum Ausdruck bringen. Die Gedichte schienen die Bilder einzurahmen und die Bilder schienen die Gedichte zu illustrieren. So entstand ein Buch, in dem Grafiken in einen Dialog mit Gedichten treten: „Im Zwielicht der Zeit“ (Gollenstein Verlag Blieskastel, 2005, 80 Seiten, 16 Euro). Bozems Grafiken sind sehr schnelle Federzeichnungen auf Papier. Die 1937 in Neunkirchen geborene und 2025 in Köln verstorbene Lyrikerin Ingrid van Biesen stellt in diesem Buch 30 Gedichte vor. Sowohl Thematik als auch Form der Lyrik repräsentieren ihre Erfahrungen und Bewertungen einer Welt im Spannungsfeld zwischen Technik und Natur, zwischen Vernunft und Gefühl, zwischen Realität und Mysterium. Die Gedichte sind in sehr knapper, konzentrierter Form abgefasst mit eigenwilligen Zeilensprüngen, ohne Zeichensetzung in Kleinbuchstaben. Der Eintritt zur Buchvorstellung ist frei, es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 06841 6920 oder E-Mail an homburg.hohenberg@pro-seniore.com.