Aufatmen bei Peter Ehrmantraut: Der Kreisbeauftragte für das Sportabzeichen der Stadt Zweibrücken ist froh. Der zweite Schwimmtag in dieser Saison für das deutsche Sportabzeichen kann am Mittwoch, 4. September, wie geplant im Zweibrücker Hallenbad über die Bühne gehen. Trotz des Brandes an der Außenfassade des Badeparadieses am Samstag konnte das Zweibrücker Hallenbad seine Sommerpause planmäßig beenden und am Montag wieder öffnen. Interessenten für das Deutsche Sportabzeichen können so am Mittwoch von 10 bis 19 Uhr ihre Schwimmleistungen in Sprint und Ausdauer im Bad nachweisen. Für Sportabzeichen-Willige ist der Eintritt dabei frei. Wer sonst noch Leistungen für das Sportabzeichen ablegen will, kann das bis 25. September immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr im Westpfalzstadion tun. Weitere Informationen zum Sportabzeichen gibt es bei Peter Ehrmantraut unter Telefon 06332 13773.