Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Reportage: Endlich wieder gemeinsam singen und proben, nicht im Internet, sondern vor Ort. Darauf hatten sich die Mittelbacher Chordamen von Gospel & Praise riesig gefreut. Trotz Masken, Desinfizieren, großem Abstand untereinander und auch Zeitbegrenzung. Am Sonntag in Contwig war es so weit – auf dem Parkplatz des Sängerheims.

Auf der grünen Wiese vor dem Sängerheim in Contwig saßen die Chordamen von Gospel & Praise am Sonntagnachmittag in weiten Abständen auf nummerierten Stühlen. Chorleiter