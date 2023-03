Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Reaktivierung der Bahnstrecke nach Homburg samt S-Bahn-Verlängerung bis Zweibrücken nimmt konkretere Formen an. Auf pfälzischer Seite soll es bei einer geplanten Bauzeit von sechseinhalb Monaten im März 2024 losgehen. Auf der längeren Strecke im Saarland bei einer Bauzeit von 20 Monaten schon früher.

Der Stadtrat wird in der Sitzung am Mittwoch eine Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren der Strecken auf pfälzischer und auf saarländischer Seite abgeben, in der er die Verlängerung