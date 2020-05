CONTWIG. Hätte der Mann aus Contwig doch besser einen Spezialisten mit der Entsorgung seines Heizöltanks beauftragt. Stattdessen machte er sich am Samstag selbst ans Werk. Das kommt ihn nun teuer zu stehen. Was war passiert? Gegen 9.15 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Ölfass in der Landauer Straße in Contwig gemeldet. Laut Polizei wollte ein Hausbesitzer selbstständig einen Heizöltank zerlegen, damit er durch die Kellertüren passt. Der 31-Jährige nutzte dafür einen Trennschleifer. Durch den Funkenschlag fingen der Tank und eine kleine Restmenge Heizöl Feuer. Die Feuerwehr musste löschen. Nach Polizeiangaben entstand am Gebäude ein Schaden von 2500 Euro. Außerdem fallen laut Feuerwehr etwa 15 000 Euro für die Beseitigung des Brandschutts und des Heizöltanks an.

Die Löscheinheiten aus Contwig und Dellfeld waren mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen angerückt. Am Brandort mussten sie schweren Atemschutz tragen. Der Besitzer des Hauses wurde mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.