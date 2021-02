Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz hat die Verträge mit den Perspektivspielern Moritz Michel und Jannick Flockerzi verlängert. Der 18-jährige Michel, und der 20-jährige Flockerzi fühlen sich beide im Rückraum am wohlsten. Das Projekt, die beiden VTZ-Youngster sukzessive an das Oberliga-Niveau heranzuführen, das in diesem Jahr Pandemie-bedingt unterbrochen wurde, soll in der kommenden Runde seine Fortsetzung finden.