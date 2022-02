Für Michael Raje von den Wassersportfreunden Zweibrücken war es Ende Oktober ein angekündigter Coup: Er war mit viel Selbstbewusstsein nach Berlin gefahren, hatte einige Titel im Visier. Und obwohl der damals 15-Jährige wegen der Corona-Krise lange nur unter Schwierigkeiten trainieren konnte, gewann er bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in der Hauptstadt als Starter des Teams SSG Saar Max Ritter dreimal Gold und einmal Silber. In seiner Paradedisziplin 50 Meter Brust holte Raje den Titel in 29,02 Sekunden mit einem neuen deutschen Rekord in seinem Jahrgang 2006. Gold gab’s außerdem über die 100 Meter Brust und etwas unerwartet über 100 Meter Freistil. „Mit diesem Sieg hatte ich nicht gerechnet“, sagte er damals. Über 50 Meter Schmetterling landete er auf Platz zwei. „Da wollte ich eigentlich ja auch nur aufs Podium, und es war halt noch einer schneller“, meinte er dazu lachend und nahm es gelassen.