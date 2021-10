Novum beim Tennisclub Althornbach: In der nächsten Tennissaison im Jahr 2022 spielen beide Damenmannschaften des Vereins in der Pfalzliga. Denn während das erste TCA-Damenteam in der Medenrunde 2021 aus der Verbandsliga abgestiegen war, errang die Damen-Zweite gleichzeitig den Meistertitel in der A-Klasse (Gruppe 90) – und steigt somit in die Pfalzliga auf. Der Kampf um Platz eins in der A-Klasse war am Ende denkbar knapp. Die Damen aus Althornbach waren am Ende punktgleich (10:2) mit der zweitplatzierten Mannschaft des TSV Haßloch, hatten mit 39:15 gegenüber 37:17 Haßlochs aber das bessere Matchverhältnis. Beide Teams hatten in der Runde je ein Spiel verloren, Haßloch mit 3:6 gegen Althornbach. Die TCA-Damen unterlagen beim TC Neuburg mit 4:5. Darüber hinaus gewannen die Althornbacher Spielerinnen aber ihre Begegnungen gegen den TC Kirrweiler 1 (7:2), die TSG TA Landau/Godramstein (7:2) sowie gegen den TC Lachen-Speyerdorf (6:3) und die dritte Mannschaft des TC Blau-Weiß Lachen-Speyerdorf mit 9:0. Die beste Einzelbilanz in der TCA-Mannschaft wiesen haben Ann-Kathrin Bieber und Luisa Welsch mit je fünf Einzelsiegen auf. Zur Althornbacher Meistermannschaft gehörten (hinten von links) Lena Motsch, Ann-Kathrin Bieber und Liza Helfenstein sowie (vorne von links) Mia Bouquet, Alexandra Kloos und Luisa Welsch. Auf dem Foto fehlen Isabell Gulich und Lara Stopp.