Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Mannschaft in der Bezirksliga – das war für die Tischtennisspieler des TTC Saalstadt lange Zeit nicht denkbar. Die erste Mannschaft des Vereins mit dem Beinamen Eiche, der an die alten Bäume im Ort erinnern soll, ist immer zwischen der Kreisliga und der Bezirksklasse gependelt, war eine Fahrstuhlmannschaft. In der neuen Saison ist es nun soweit: Der TTC schlägt in der Bezirksliga auf.

Auch vor der abgelaufenen Tischtennis-Runde sah man sich in Saalstadt nicht als Titelaspirant. Der Abgang von Jens Vollmer zum TTC Mittelbach sorgte im Verein für sportliche Sorgen, da ein echter