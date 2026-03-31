Die Mehrzweckhalle am Helmholtz-Gymnasium, die erst im Sommer 2021 eingeweiht wurde, wird derzeit saniert. Die Stadt hat deshalb ein für April geplantes Konzert abgesagt.

Die Halle ist noch keine fünf Jahre in Betrieb, entstand aber aus der alten Feuerwache, die Ende der 50er Jahre erbaut wurde. Wie Bauamtsleiter Christian Michels bereits vor zwei Jahren in einer Sitzung des Bauausschusses erläutert hatte, wurden Dach und Fassade beim Umbau der Halle nicht miterneuert. Das soll nun für 208.000 Euro mit Mitteln aus dem Klimaschutzförderprogramm Kipki nachgeholt werden. Selbst wenn die Arbeiten teurer würden, müsse die Stadt nichts bezahlen, da es sich um eine 100-Prozent-Förderung handele.

Die Arbeiten haben im Februar begonnen. Mitte Juni sollen sie abgeschlossen sein, wie die Stadt auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Rings um das Gebäude würden Teile des Bodenbelags entfernt und Entwässerungsrinnen für die neue Dachentwässerung versetzt. Im Anschluss werde das Dach entfernt und erneuert. Die bisher ungedämmte Klinkerfassade bekomme eine Dämmung und eine Fassadenbekleidung.

Während der Arbeiten sei die Mehrzweckhalle aus Sicherheitsgründen nur eingeschränkt nutzbar. Während der Dacharbeiten dürfe sie gar nicht betreten werden. Die Stadt hat deshalb das für 24. April geplante Konzert mit dem Blues-Gitarristen Bart Ryan abgesagt. Es gebe aber ein paar Ausnahmen für bereits geplante Veranstaltungen, die nicht verlegt werden konnten und an Wochenenden oder außerhalb der Arbeitszeiten stattfinden. Neue Veranstaltungen könnten erst wieder ab Mitte/Ende Juni stattfinden.