„Willkommen Gast zu Schutz und Rast.“ Seit der Hütteneinweihung 1922 ist dies nicht irgendein loser Spruch, der über der Eingangstür der Hahnberghütte zwischen Contwig und der Fasanerie prangt, sondern eine Tatsache. 100 Jahre schon dient die Hütte ihren einkehrenden Gästen. Grund genug für die Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins Zweibrücken, dieses Jubiläum am Wochenende mit einem zweitägigen Fest zu feiern. Die Band Eichelhäher unterhielt am Samstag, der Musikverein Niederauerbach untermalte das Fest mit mehreren hundert Gästen am Sonntag.

Wer den steilen und anstrengenden Anstieg auf den Hahnberg bei Contwig hinter sich gebracht hatte, der konnte mit Grillgut und Getränken die Akkus wieder aufladen. „Es war ein sehr guter Zuspruch an beiden Tagen, alle fühlten sich gut aufgehoben und es war ein tolles Fest“, zog PWV-Vorsitzender Jürgen Grauwickel ein positives Fazit.