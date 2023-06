Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine verletzte Person, drei ausgebrannte Autos, ein ausgebranntes Wohnhaus und 400.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines nächtlichen Brandes in der Hinteren Ixheimer Straße.

In der Nacht zum Samstag wurde die Feuerwehr Zweibrücken gegen 0.26 Uhr zum Einsatzort alarmiert. Das Wohnhaus in der Sackgasse stand zu diesem Zeitpunkt fast in Vollbrand, auch vor dem Haus abgestellte