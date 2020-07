Das Konzert mit Marcel Adam & Co. am Sonntag, 19. Juli, wird von 14.30 auf 11 Uhr vorverlegt. Statt dem Programm „Marcel Adam Meets Elmar Federkeil“ kommt die Adams Family allein.

Es wird nun ein Konzert auf der Picknickwiese, so dürfen statt der 80 erlaubten Zuhörer vor der Konzertbühne nun 350 auf die Wiese. Aber weil es auf die Weise verlegt wird, kommt Schlagzeuger Elmar Federkeil nicht (erst 2021). Doch es gibt noch einen anderen Grund für die zeitliche Vorlegung: Es soll heiß werden am Sonntag , und dann sitzt keiner gern in der Sonne ohne Schatten, so Yann Loup Adam, Marcel Adams Sohn. Denn Marcel Adam kommt mit seiner Band La Fine Equipe sowie Yann Loup und dessen Frau Anisha, es wird also ein Familienkonzert.

In dieser Besetzung brachten sie im Vorjahr die CD „Pour le plaisir“ heraus. Einige Lieder der CD werden auch zu hören sein, erzählt Yann Loup, aber auch neue Songs, die in der Corona-Zwangspause („nur ein Konzert in vier Monaten“) mit Anisha komponiert und einstudierte. Auch Marcel Adam wird mit einigen Überraschungen aufwarten. Mit Pause dauert das Konzert von 11 bis 14 Uhr. das Konzert den üblichen Rosengarteneintritt von 4,50 Euro. Wenn 350 Besucher drin sind, kommt man erst rein, wenn jemand rausgeht.