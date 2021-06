Durch einen Messerstich ist am frühen Sonntagmorgen in der Zweibrücker Maxstraße ein Mann schwer verletzt worden.

Wie die ermittlungsleitende Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärte, werden derzeit Zeugen vernommen und der Verletzte von der Rechtsmedizin begutachtet. Zum Tathergang und dem Grund der vorausgehenden Auseinandersetzung machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Polizei ermittele die Hintergründe gerade. Aktuell wisse man, dass mehrere Personen in Streit gerieten, in der Folge sei eine Person von einer anderen durch einen Messerstich verletzt worden. Am frühen Sonntag gegen 3 Uhr in der Maxstraße Anwesende berichten, dass vor einem Versicherungsbüro ein Schwerverletzter zu Boden sank. Ein Messer sei im Spiel gewesen. Medizinisches Personal von zwei Rettungswagen versorgten den Verletzten. Mehrere Streifenwagen der Polizei waren vor Ort. Die Maxstraße war Angaben zufolge etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt.