Der Glasfaserausbau durch die Firma UGG in Zweibrücken soll im späten Frühjahr weitergehen. Das sagte Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza in der Sitzung des Stadtrates.

Thorsten Gries (SPD) hatte sich nach dem Sachstand zum Ausbau in Niederauerbach erkundigt und angefügt: „Man sieht gar niemanden mehr.“ Der OB antwortete, die UGG habe „massive Probleme mit Subunternehmen“, sei nun aber in Verhandlungen mit einem neuen Unternehmen – „alle anderen haben sich verabschiedet“. Ende April gebe es eine Mängelbesichtigung in Mörsbach und Niederauerbach, danach soll der Ausbau weitergehen. Er ergänzte, dass die Telekom nun auch die Canadasiedlung mit Glasfaser ausbaue. Das sei ursprünglich nicht vorgesehen gewesen.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ wollte UGG-Pressesprecher Jens Lauser die Angaben des OB noch nicht bestätigen. Dafür und zur Frage, wie weit der Ausbau in den umliegenden Dörfern ist, müsse er mit Projektverantwortlichen vor Ort sprechen. Wegen der Osterferien bat er um etwas Geduld. Ganz allgemein könne er mitteilen: „UGG vergibt seine Projekte an Generalunternehmen, welche dann für den Ausbau mit eigenen Teams oder Subunternehmen zuständig sind. Hier kommt es ab und an vor, dass weder Qualität noch Fortschritt des Projekts so sind, wie wir uns das von Seiten der UGG vorstellen und man sich von Unternehmen trennt. UGG startet dann umgehend mit der Bestandsaufnahme vor Ort, um im Anschluss eine saubere Übergabe des Projekts an ein neues Bauunternehmen zu gewährleisten.“

Zu den Dörfern, die die UGG um Zweibrücken versorgt oder versorgen möchte, gehören laut der Internetseite der UGG Althornbach, Bechhofen, Contwig, Dietrichingen, Großsteinhausen, Käshofen, Knopp-Labach, Krähenberg, Maßweiler, Reifenberg, Rieschweiler-Mühlbach, Rosenkopf, Schmitshausen, Walshausen, Wiesbach und Winterbach.