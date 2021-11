Hausärzte und Impfbusse reichen zum Impfen nicht aus. Macht die Impfzentren wieder auf!

DRK-Chef Hans Prager hat mit seiner Forderung, die Impfzentren wieder zu eröffnen, vollkommen recht. Es kommen wieder vermehrt Menschen, um sich die dritte Impfung verabreichen zu lassen. Hausärzte und Impfbusse reichen für den Ansturm nicht aus, es sei denn, man will die Leute stundenlang im Kalten warten lassen.

Die Hausarztpraxen sind zeitgleich voll in der Erkältungszeit angekommen, die Praxen sind also ohnehin gut gefüllt. Schaut man sich die Impf-Warteschlangen an, dann sieht man viele Senioren, die sehnsüchtig auf ihre Auffrischungsimpfung warten. Das kann nicht sein. Klar ist: Damit die Pandemie endet, braucht es so viele Impfungen wie nur möglich. Und die müssen schnellstmöglich verabreicht werden, ohne die Leute abzuschrecken.