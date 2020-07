Der Mühlenradweg ist fertig. Fast. Bis zum 20. Juli muss an den Banketten noch nachgearbeitet werden, sind Unebenheiten in dem Radweg, den auch Wanderer nutzen, zu beseitigen. „Die Frist läuft“, sagt Verbandsbürgermeister Thomas Peifer. Der Weg wurde von der Faustermühle bis zum Sportplatz in Wallhalben befestigt. Wenn die Nachbesserungen erfolgt sind, „fehlt noch die sogenannte Möblierung“, sagt Peifer. Bänke, Schilder und alles, was das Fahren auf dem Weg zu einem gelungenen Erlebnis werden lässt. Sieben Wegepaten haben sich gemeldet. Sie sehen sich auf „ihrem“ Wegabschnitt um und melden, wenn dort etwas zu tun ist. Zum Beispiel, wenn Bäume umgestürzt sind oder Schilder fehlen.