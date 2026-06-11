Es war ein unruhiger erster Tag für die A-Junioren-Radfahrer, die bei der Trofeo im Sattel saßen. Viele Attacken, viele Ausreißer – und am Ende kamen doch alle zusammen am Ziel an.

Daniel Kubena hat am Donnerstagabend die hektische erste Etappe des Vier-Tages-Radrundrennens LVM Saarland Trofeo für A-Junioren gewonnen. Nach 121 Kilometern von Elversberg nach Neunkirchen-Furpach setzte sich der Tscheche im Massensprint durch.

Zweiter hinter Kubena in der Zeit von 2:44,38 Minuten wurde der Brite Daniel Thompson vor dem Niederländer Finn Bastiaanssen. Es war eine extrem hektische Startetappe mit vielen Attacken und zahlreichen Ausreißversuchen. Mal war eine Dreier, mal eine Fünfer-, mal eine Siebener-Gruppe vor dem Feld. Alle wurden eingefangen, spätestens fünf Kilometer vor dem Ziel war das Peloton bei trockenen Bedingungen wieder zusammen. Bei der Siegerehrung danach mischte auch ein besonderer Zaungast mit: Ex-Europameister und FCK-Ikone Stefan Kuntz.

Die zweite Etappe am Freitag in Frankreich über 111 Kilometer von Meisenthal nach Epping war erst nach Redaktionsschluss beendet. Am Samstagmorgen steigt das Zeitfahren in Medelsheim, danach startet um 16.30 Uhr die Etappe von Blieskastel nach Blickweiler. Zum Schluss bewältigen die Fahrer der 17 Nationalteams am Sonntag noch mal 112 Kilometer von Habkirchen nach Reinheim.