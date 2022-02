Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Krise hatte Kletter-Ass Lucie Molitor von der Sektion Zweibrücken des Deutschen Alpenvereins ein klasse Jahr. Die 21-Jährige, die an der Saarbrücker HTW Soziale Arbeit im drittem Semester studiert, wurde in Kaiserslautern erst Landesmeisterin im Bouldern (Klettern ohne Seilsicherung in Absprunghöhe) und später im Leadklettern (mit Seilsicherung). Im Oktober setzte Molitor, die seit ihrem 14. Lebensjahr intensiv klettert und dem Landeskader Rheinland-Pfalz angehört, noch einen drauf: In Augsburg gewann sie bei den deutschen Boulder-Meisterschaften der Aktiven die Bronzemedaille. Im Bexbacher „Boulder-Olymp“ leistet sie eine gemischte Kinder-Leistungsgruppe mit Zwölf- bis 13-Jährigen. Einer neuen Herausforderung stellte sich um die Jahreswende: Sie zog zu Hause in St. Ingbert aus und bezog ihre erste eigene Ein-Zimmer-Wohnung in Homburg – nahe am „Boulder-Olymp“.