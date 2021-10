Ein Logistikunternehmen will sich im Industriegebiet am Steitzhof gegenüber der Firma Verope auf rund 25 Hektar ansiedeln. Die Fläche liegt auf Contwiger Gemarkung. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend Voraussetzungen dafür geschaffen.

Weder die Kreisverwaltung noch Contwigs Bürgermeisterin Nadine Brinette wollten verraten, wer der Investor ist. Nach Informationen der RHEINPFALZ handelt es sich um ein Logistikunternehmen. In der Sitzung des Kreistags am kommenden Montag werde sich der Investor öffentlich vorstellen, kündigte Kreis-Pressesprecher Thorsten Höh auf RHEINPFALZ-Anfrage an. Das Industriegebiet liegt in der Nähe des Zweibrücker Flugplatzes , nahe der Autobahn A8.

Auf dem Gelände soll offenbar auch eine größere Lagerhalle errichtet werden. Aus den Reihen der SPD kam die Frage, ob auf dem Dach eine große Photovoltaikanlage installiert werden könnte. Nicht weit entfernt, nahe der Autobahn bei Walshausen, ist ohnehin eine große Freiflächenphotovoltaikanlage geplant. Damit der Investor das Gelände kauft, müssen zuvor die mehreren kleinen Grundstücke zu einem großen zusammengelegt werden. Der Contwiger Rat stimmte dem zu. 25 Hektar sind 250 auf 1000 Meter oder umgerechnet 35 Fußballfelder.