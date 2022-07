Auf zwei große Veranstaltungen im September freut sich Thorsten Reister, der sich beim Zweibrücker Club Round Table um die Pressearbeit kümmert: Zum einen wird die Vereinigung 45 Jahre alt, was am 24. September zusammen mit anderen Round-Table-Gruppen aus der Region von Saarbrücken bis in die Kurpfalz gefeiert wird. Zum anderen steigt am 17. September an der Großsteinhauser Mühle „Rock am Hof“, eine Veranstaltung, die Hofbesitzer und Round-Table-Mitglied Steffen Hauter eigentlich schon vor zwei Jahren geplant hat und die sich als jährliches Ereignis etablieren soll. Die Band Celebrate! Music 4U spielt, es wird Essen und Trinken geben und Ponyführungen. Der Erlös wird gespendet – ein wichtiger Bestandteil der Clubarbeit. Round Table unterstützt regelmäßig regionale Projekte, spendet etwa Geld für Schulen und Kindergärten, hilft aber auch beispielsweise im Ahrtal und in der Ukraine.

14 Mitglieder hat die Zweibrücker Gruppe, „eine gesunde Größe“, wie Thorsten Reister findet. Groß genug, um Projekte zu stemmen – etwa die Stände bei „Picknick im Park“ im Rosengarten –, und gleichzeitig klein genug, dass alle mithelfen. Wer bei Round Table mitmacht, darf nicht älter als 40 sein, aber beim Stadtfeststand in drei Wochen helfen auch einige Old Tablers, wie die ehemaligen Mitglieder heißen, die die Altersgrenze überschritten haben. Da wird es am Stand auf dem Hallplatz vorm Optica wieder Erdbeer-Margarita geben, und dafür hat Round Table extra eine neue Slush-Maschine gekauft. „Wir mussten eine neue kaufen, mit der alten war’s nie gefroren genug“, erklärt Thorsten Reister. Er rechnet damit, dass beim Stadtfest viel los sein wird. „Wir sind gut darauf vorbereitet“, ist er sicher. Die Bierbestellung – Flensburger Pils – haben die Round Tabler vorsichtshalber schon verdoppelt.