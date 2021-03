Der Lions Club verschenkt am Samstag, 20. März, am Alexandersplatz Mund-Nasenmasken. Ab zehn Uhr wird dazu der neue Wagen der Lions bereitstehen, teilte Präsident Markus Stadler mit. Der Verkaufsanhänger aus Edelstahl ist der neueste Erwerb des Clubs und beispielsweise vorgesehen für „die Teilnahme am Stadtfest oder anderen Verkaufsaktionen für wohltätige Zwecke“, so Stadler.