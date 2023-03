Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einspringen für die Saison, das galt beim Turnier des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter am Wochenende im Zweibrücker Landgestüt auch für Linn Sommer. Die 15-jährige Blieskastelerin, die seit 2021 für den RSC Walshausen startet, will in dieser Saison weiterkommen und peilt den Aufstieg in die mittelschwere Klasse an.

Gibt es eigentlich einen Transfermarkt für Reiter? Zumindest keinen offiziellen. Linn Sommers Wechsel zum Reitsportclub in Walshausen ähnelt aber einem Transfer. „Andreas