Am Samstag (16 Uhr) steigt zum vorerst letzten Mal das Derby der beiden klassenhöchsten Zweibrücker Fußballmannschaften. Trotz aller Rivalität zwischen dem gastgebenden TSC Zweibrücken und den VB Zweibrücken freuen sich beide Trainer auf das Spiel und sehen diese Brisanz auch nicht als ganz so so schwerwiegend an.

Die auf dem letzten Platz sitzenden Gäste vom Hornbachstaden können nicht mehr über den roten Strich kommen. Ganz aufgegeben hat Spielertrainer David Schwartz, der die Mannschaft