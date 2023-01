ZWEIBRÜCKEN. David Schwartz übernimmt mit sofortiger Wirkung das Traineramt bei Fußball-Landesligist VB Zweibrücken. Er löst somit den bisherigen Interimscoach Lukas Österreicher ab, der laut Mitteilung des Vereins dem Klub und der Mannschaft in einer schwierigen Phase geholfen und tolle Arbeit geleistet habe.

In der kommenden Saison wird Schwartz mit Felix Brunner ein gleichberechtigtes Trainerteam beim aktuellen Schlusslicht der West-Staffel bilden, wie der Verein mitteilt.

David Schwartz trainierte die VBZ-Mannschaft bereits fünf Jahre lang erfolgreich und ist schon seit acht Jahren im Verein. Felix Brunner wird als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Er war zehn Jahre als Spieler im aktiven Bereich für die VBZ am Ball, bevor er vor zwei Jahren als Spielertrainer zum TuS Maßweiler wechselte. Unter Coach David Schwartz war Brunner 2016 mit seinem Freistoßtor im Relegationsspiel gegen Lalo Laubenheim maßgeblich am Aufstieg der VBZ in die Landesliga beteiligt. „Menschlich, charakterlich und vor allem sportlichen haben wir so die ideale Lösung für die kommende Runde gefunden“, teilt Sportvorstand Johannes Müller mit.