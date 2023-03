Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sowohl die SG Rieschweiler als auch die VB Zweibrücken stecken in der Abstiegszone der Landesliga West. Am Sonntag (15 Uhr) treten sie zum heißen Duell auf dem Kunstrasenplatz in Rieschweiler gegeneinander an. Für beide gilt: Verlieren verboten. Das sagen jedenfalls die Trainer Björn Hüther und David Schwartz.

Bei der SG Rieschweiler hat sich die Grundstimmung spürbar verbessert, wie Trainer Björn Hüther verrät. Er sah unter der Woche „richtig