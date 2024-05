Bei den Landesbestenkämpfen und beim Pfalz-Cup der Einzelturnerinnen am Wochenende in Haßloch sprangen drei dritte Plätze für Turnerinnen der regionalen Vereine heraus. Eine Sportlerin qualifizierte sich mit ihrem Treppchenplatz auch für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 29./30. Juni, für die noch ein Ausrichter gesucht wird.

240 Teilnehmerinnen aus 35 Vereinen in 14 Wettkämpfen – aber drei Tage später sind noch keine Ergebnislisten auf der Internetseite des Pfälzer Turnerbunds abrufbar. Sonja Rayer, Trainerin der VT Zweibrücken (VTZ) und Fachwartin für das weibliche Gerätturnen des Turngaus Westpfalz, kennt so zwar die Platzierungen der besten regionalen Turnerinnen, mehr aber nicht. Bei Pauline Göller von der VTZ, die zu den Landesmeisterschaften fahren darf, war es laut Rayer im Jahrgang 2009/10 hauchdünn: „Sie hatte 0,05 Punkte Vorsprung auf die Viertplatzierte“, sagte Rayer. Göller habe im Vorfeld viel an ihrem nicht gerade besten Gerät, dem Sprung, trainiert, in Haßloch sei ihr dann ein tolles angstfreies Springen gelungen.

Dritte wurde im Meisterschaftsprogramm des Jahrgangs 2016 Amelie Veith von der VT Contwig. Diese Platzierung schaffte auch ihre Vereinskameradin Elena Brill im Jahrgang 2011/12 der Bestenkämpfe. Beide fahren aber nicht zu den Landesmeisterschaften: Veith ist zu jung, und bei den Bestenkämpfen gibt es keine Wettkämpfe um den Landestitel. Henriette Dormann, die Turnerin der VT Niederauerbach mit den besten Aussichten in Haßloch, musste ihre Teilnahme krankheitsbedingt absagen.